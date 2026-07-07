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Как работает генератор кличек для собак и кошек на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился генератор кличек для домашних животных. Сервис находится в разделе «Мой питомец» и позволяет подобрать имя по окрасу, полу, размеру и характеру. Доступны классические, культурные и исторические варианты. Количество попыток не ограничено, а при необходимости можно скорректировать параметры поиска.

Источник: Unsplash

На портале «Госуслуги» появилась полезная опция для владельцев домашних животных — генератор кличек. Сервис находится в разделе «Мой питомец» и станет настоящей находкой для тех, кто никак не может определиться с именем для любимца.

Чтобы получить варианты кличек, достаточно потратить всего пару минут. Нужно зайти в нужный раздел и открыть генератор, а затем указать основные характеристики питомца: окрас, пол, размер и характер. В каждом поле можно выбрать лишь один вариант — так система точнее подберёт подходящие имена. Например, в графе «Окрас» доступны варианты «белый», «чёрный», «коричневый» либо опция «без указания», а в графе «Размер» — мелкий, средний или крупный.

Особенно широкий выбор предлагается в категории «Характер»: можно отметить, что питомец энергичный, спокойный, игривый, серьёзный, скромный, любознательный, ласковый, независимый, защитный или хитрый. Ещё одна удобная опция — строка «Группа имён». С её помощью можно сузить поиск: система предложит классические, культурные или исторические варианты.

Так, для любознательной коричневой собаки‑девочки среднего размера генератор может подобрать классические имена вроде Гвоздики, Веры или Виви, культурные — Луизу, Алтею, Инессу или Жасмин, а исторические — Графиню, Антуанетту, Золушку или Викторию.

Количество попыток генерации не ограничено. Если предложенная кличка не понравилась, достаточно нажать кнопку «Сгенерировать заново» — и система выдаст новый вариант. При желании можно скорректировать параметры поиска либо вовсе не выбирать конкретные характеристики — тогда сервис будет предлагать мужские и женские имена в случайном порядке.

Новый инструмент делает выбор клички не только проще, но и интереснее: он позволяет взглянуть на привычные варианты под другим углом и найти имя, которое идеально подойдёт характеру и внешности питомца.