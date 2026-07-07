Как работает генератор кличек для собак и кошек на «Госуслугах»

Чтобы получить варианты кличек, достаточно потратить всего пару минут. Нужно зайти в нужный раздел и открыть генератор, а затем указать основные характеристики питомца: окрас, пол, размер и характер. В каждом поле можно выбрать лишь один вариант — так система точнее подберёт подходящие имена. Например, в графе «Окрас» доступны варианты «белый», «чёрный», «коричневый» либо опция «без указания», а в графе «Размер» — мелкий, средний или крупный.