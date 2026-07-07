Более 60% выпускников «Школы 800» получили 80+ баллов хотя бы по одному предмету

Более 60% выпускников «Школы 800» в Нижнем Новгороде получили не менее 80 баллов хотя бы по одному предмету на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
17,5% одиннадцатиклассников набрали 80 и более баллов сразу по трем и более предметам. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в школе выросли средние результаты практически по всем дисциплинам.
Так, средний балл по русскому языку увеличился с 68 до 73, при этом каждый третий выпускник стал высокобалльником. По профильной математике показатель вырос с 70 до 78 баллов.
Наиболее заметный прирост зафиксирован по физике: средний балл поднялся с 64 до 79. Половина выпускников получили высокие результаты, а треть из них набрали более 90 баллов. Также улучшились результаты по английскому языку — с 66 до 79 баллов, а по географии — с 68 до 75.
Как отметил Глеб Никитин, рост показателей стал результатом комплексного подхода к обучению. По его словам, свою эффективность подтверждают выбранная образовательная стратегия, работа педагогов и индивидуальное сопровождение каждого ученика.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в российских школах вводится новое правило: в первом классе больше не будет домашних заданий.