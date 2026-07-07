Более 60% выпускников «Школы 800» получили 80+ баллов хотя бы по одному предмету

Наиболее заметный прирост зафиксирован по физике: средний балл поднялся с 64 до 79. Половина выпускников получили высокие результаты, а треть из них набрали более 90 баллов. Также улучшились результаты по английскому языку — с 66 до 79 баллов, а по географии — с 68 до 75.