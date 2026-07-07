Сотрудница энергосбыта в Сарове получила условный срок за коммерческий подкуп

Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимая совместно с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили деньги от жительницы Дивеевского округа. За это они сохранили гражданке действующие условия договора, несмотря на то что она вела коммерческую деятельность, и договор необходимо было перезаключить на иных условиях.