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В библиотеке им. Носова в Железногорске Курской области начался капремонт

Работы пройдут в два этапа в течение 2026−2027 годов.

Капитальный ремонт стартовал в библиотеке имени Евгения Носова в городе Железногорске Курской области. Финансирование на проведение работ учреждение получило по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.

Ремонт пройдет в два этапа в течение 2026−2027 годов. Сейчас специалисты укрепляют крышу здания, устанавливают снегозадержатели и приводят в порядок отмостку. Затем они заменят фасад и входные группы.

«Наш ключевой ориентир — создание комфортной среды для горожан. Библиотеки перестают быть просто хранилищем книг. Они становятся современными центрами притяжения для семей, молодежи и пожилых жителей», — подчеркнула заведующая библиотекой Татьяна Авдеева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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