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Экс-глава Краснокамска пойдет на выборы в заксобрание от «Справедливой России»

Бывший глава краснокамского городского поселения Юрий Чечеткин выдвинут на выборы в Законодательное собрание Пермского края от «Справедливой России». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Источник: Коммерсантъ

Бывший глава краснокамского городского поселения Юрий Чечеткин выдвинут на выборы в Законодательное собрание Пермского края от «Справедливой России». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Господин Чечеткин намерен принять участие в избирательной кампании по группе № 28 «Краснокамская» и по одномандатному округу. Ранее господин Чечеткин принимал участие в праймериз «Единой России» с целью баллотироваться в региональный парламент по этой же территории. В итоге партию единороссов там будет представлять глава администрации Краснокамского округа Александр Борисов.

Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Андрей Бурдин стал кандидатом от «Справедливой России» по группе № 25 «Нытвенская», он же представит партию и в одномандатном округе. В 2016 — 2021 годах господин Бурдин был депутатом Законодательного собрания региона третьего созыва. В состав третьего созыва входил и господин Чечеткин. Сейчас он является директором по внешним коммуникациям ООО ПФ «Сокол».

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