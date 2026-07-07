Воронежский губернатор отметил роль Общественной палаты в решении вопросов жителей

В правительстве Воронежской области 6 июля прошло первое пленарное заседание Общественной палаты региона VI состава. В нем участвовали губернатор Александр Гусев, спикер облдумы Юрий Матузов и главный федеральный инспектор Сергей Петряшов.
Гусев поздравил членов нового состава с началом работы и подчеркнул, что Общественная палата играет заметную роль в общественно-политической жизни региона. По его словам, в ее состав традиционно входят авторитетные и неравнодушные люди, которым предстоит участвовать в формировании региональной политики с учетом запросов жителей.
Глава региона отметил, что предложения палаты не остаются формальными рекомендациями. Они используются при принятии управленческих решений, в том числе по организации летнего детского отдыха, школьного питания и другим социально значимым вопросам.
Отдельно глава региона обратил внимание на состав нового созыва. Он подчеркнул, что палату усилили ветераны СВО, а также родные и близкие участников спецоперации.
На заседании председателем ОП единогласно переизбрали Наталию Хван. Гусев поздравил ее с оказанным доверием и отметил результаты ее работы во главе двух предыдущих составов.
Хван заявила, что воспринимает избрание не как личное достижение, а как общую ответственность перед жителями региона. По ее словам, палата продолжит работать как площадка для общественного диалога, экспертного обсуждения важных вопросов и подготовки предложений, направленных на повышение качества жизни воронежцев.
Заместителями председателя избраны Александр Дутов, Илья Полуян и Наталья Пульвер. Также утверждены 11 комиссий и три рабочие группы.
Особое место в деятельности ОП занимает общественное наблюдение за выборами. Палата регулярно организует подготовку общественных наблюдателей и координирует их работу в период избирательных кампаний.