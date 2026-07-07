Воронежский губернатор отметил роль Общественной палаты в решении вопросов жителей

Гусев поздравил членов нового состава с началом работы и подчеркнул, что Общественная палата играет заметную роль в общественно-политической жизни региона. По его словам, в ее состав традиционно входят авторитетные и неравнодушные люди, которым предстоит участвовать в формировании региональной политики с учетом запросов жителей.