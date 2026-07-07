МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде в ночь на 8 июля

В ночь на среду, 8 июля, в Калининградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 27−34 метров в секунду. Об этом предупреждает областное управление МЧС России. Пик непогоды придется на период с 00:00 до 05:00. Утром также будет задувать с особенной силой, стоит быть осторожными.
Ветер будут сопровождать ливни и грозы.
Неспокойно будет и на побережье. Высота волн достигнет 5 метров.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше