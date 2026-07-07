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МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде в ночь на 8 июля

Его порывы могут достигать 34 метров в секунду.

В ночь на среду, 8 июля, в Калининградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 27−34 метров в секунду. Об этом предупреждает областное управление МЧС России. Пик непогоды придется на период с 00:00 до 05:00. Утром также будет задувать с особенной силой, стоит быть осторожными.

Ветер будут сопровождать ливни и грозы.

Неспокойно будет и на побережье. Высота волн достигнет 5 метров.

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