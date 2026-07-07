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В Волгограде «Волгабас» отправил в нокаут 66-летнюю пешехода — видео

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в 11:30 напротив дома на улице Рокоссовского, 45.

Водитель «Волгабаса» наехал задней частью автобуса на женщину-пешехода, находившуюся на тротуаре.

Отъезжая от остановки, он сделал слишком крутой вираж, чтобы обойти другое транспортное средство, и не рассчитал траекторию. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в 11:30 напротив дома на улице Рокоссовского, 45. За рулем автобуса находился 42-летний мужчина», — уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

66-летняя волгоградка не удержалась на ногах и при падении получила ранения. На помощь ей пришли неравнодушные очевидцы происшествия, находившиеся в это время у Свято-Духова монастыря.

Накануне младенец стал жертвой автомобильной аварии в Волгограде, в которой погибли два человека.