Вице-губернатор прокомментировал идеи ввести ограничения для польских «бензовозов» и заправку по номерам машин

По словам Шерина, даже с учётом повышенного спроса регион сохраняет запас топлива и не сжимается по потреблению. Главная задача сейчас — наладить поставки, доставку бензина и дизеля на АЗС и не создавать условия для новых очередей и конфликтов. Судя по последним данным с заправок, ситуация действительно стала разряжаться.