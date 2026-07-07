Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-губернатор прокомментировал идеи ввести ограничения для польских «бензовозов» и заправку по номерам машин

Валерий Шерин изложил точку зрения властей Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области не видят необходимости вводить заправку автомобилей по цифрам госномеров, а идею ограничить продажу топлива иностранцам считают сложной для реализации. Об этом заявил вице-губернатор Валерий Шерин на круглом столе по топливной ситуации.

В отдельных регионах уже ввели схемы упорядочивания очередей: по номерам, дням недели и так далее. У такой системы есть обратная сторона.

«Упорядочение — это всегда для кого-то отсутствие возможности приехать в отдельный день и хотя бы в живую очередь тоже встать», — отметил Шерин.

Замгубернатора признался, что ограничить заправку польских «бензовозов» эмоционально понятно, но решение вопроса непростое технически и юридически. Некоторые калининградцы тоже постоянно ездят на машинах с иностранной регистрацией. Запрет может ударить и по ним.

По словам Шерина, даже с учётом повышенного спроса регион сохраняет запас топлива и не сжимается по потреблению. Главная задача сейчас — наладить поставки, доставку бензина и дизеля на АЗС и не создавать условия для новых очередей и конфликтов. Судя по последним данным с заправок, ситуация действительно стала разряжаться.

В Обществе защиты прав автомобилистов Калининградской области решили обратиться к властям региона с предложением ограничить продажу топлива иностранным водителям. Сенатор поддержал идею. Очереди на заправках в Калининграде можно сократить без талонов и лишней бюрократии, распределив покупателей по дням в зависимости от первой цифры госномера машины.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше