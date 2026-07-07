Студенческий мост в Нижнем Новгороде: возобновились работы по восстановлению

Блогер Ольга Куренкова в своём аккаунте 7 июля рассказала о возобновлении работ по строительству моста через Почаинский овраг. По её словам, жители уже более двух лет ждут восстановления Студенческого мостика: первоначально обещали открыть его вместе с новым террасным парком в 2025 году, затем переносили срок на 1 июля 2026 года. На текущий момент мост ещё далёк от готовности, но «хотя бы что‑то начинает вырисовываться», отмечает Куренкова.