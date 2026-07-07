Кстовский аквапарк закроется после 31 августа

«За 11 лет мы вместе с вами разделили миллионы улыбок, тысячи крутых спусков с горок и сотни незабываемых праздников. Спасибо, что доверяли нам свой отдых! До момента закрытия мы работаем в обычном режиме: впереди еще много дней летних каникул, чтобы провести у нас незабываемые моменты», — говорится в сообщении.