Кстовский аквапарк закроется после 31 августа

Кстовский аквапарк «Атолл» окончательно прекратит свою работу после 31 августа 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальном сообществе аквапарка в соцсети «ВКонтакте».
«За 11 лет мы вместе с вами разделили миллионы улыбок, тысячи крутых спусков с горок и сотни незабываемых праздников. Спасибо, что доверяли нам свой отдых! До момента закрытия мы работаем в обычном режиме: впереди еще много дней летних каникул, чтобы провести у нас незабываемые моменты», — говорится в сообщении.
Напомним, что нижегородский аквапарк «Океанис» изменил тарифы с 1 июля.