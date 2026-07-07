Сергей Степашин возложил цветы к мемориальной доске в Орле

Бывший глава правительства РФ (с мая по август 1999 года) Сергей Степашин посетил Орел в статусе председателя международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (ИППО). Господин Степашин принял участие в церемонии открытия памятного знака на территории храма Иверской иконы Божией Матери, а также возложил цветы к мемориальной доске в память о председателях и почетных членах ИППО на городском вокзале, сообщила пресс-служба облправительства.