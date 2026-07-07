На Невском проспекте открыли движение от площади Восстания до Исполкомской улицы

В местах разгона и торможения, а также на остановках общественного транспорта дополнительно применялась стальная армирующая сетка. Это позволит продлить срок службы асфальта при интенсивном трафике. Ремонт главной магистрали города продолжается: сейчас работы идут на следующем отрезке — от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Открыть движение на этом участке планируется 14 июля. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений.