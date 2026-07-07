В Татарстане на учете в ПДН состоят 2,4 тысячи подростков

По ее словам, всего на внутреннем контроле образовательных учреждений находятся более 92 тыс. учащихся. Из них 80,5 тыс. детей нуждаются в адресной помощи по различным причинам, а 9,3 тыс. человек регулярно нарушают уставы учебных заведений.