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В Татарстане на учете в ПДН состоят 2,4 тысячи подростков

В Татарстане на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД состоят 2,4 тыс. подростков. Об этом в ходе конференции сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

По ее словам, всего на внутреннем контроле образовательных учреждений находятся более 92 тыс. учащихся. Из них 80,5 тыс. детей нуждаются в адресной помощи по различным причинам, а 9,3 тыс. человек регулярно нарушают уставы учебных заведений.