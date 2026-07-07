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В Немане разрешили реконструировать зерновой элеватор

Разрешение на реконструкцию будет действительно до 25 июня 2027 года.

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию зернового элеватора на ул. Чапаева в Немане. Его получило АО «Труд» 25 июня. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Речь идет об элеваторе, расположенном на участке с кадастровым номером 39:07:010064:13. Он предназначен под склады. Уточненная площадь участка составляет 27 545 кв. м, а стоимость по кадастру — 18,6 млн руб. Разрешение на реконструкцию будет действительно до 25 июня 2027 года.

АО «Труд» зарегистрировано на ул. Чапаева в Немане. Генеральным директором выступает Алексей Шульга. Основной вид деятельности фирмы — выращивание зерновых культур.

В мае проект реконструкции прошел экспертизу. АО «Труд» также планирует построить новый склад для хранения сельскохозяйственной продукции. Проектную документацию подготовило ООО «Витастройпроект». Экспертной организацией выступил «Проэксперт» из Калининграда.

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