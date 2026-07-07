В Немане разрешили реконструировать зерновой элеватор

Речь идет об элеваторе, расположенном на участке с кадастровым номером 39:07:010064:13. Он предназначен под склады. Уточненная площадь участка составляет 27 545 кв. м, а стоимость по кадастру — 18,6 млн руб. Разрешение на реконструкцию будет действительно до 25 июня 2027 года.