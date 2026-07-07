Новую систему видеонаблюдения установили на нижегородских кладбищах

Мера была принята для поддержания порядка на больших территориях кладбищ. Так, например, в апреле на одном из кладбищ вандалы подожгли мусорные баки, а огонь перекинулся на траву. В результате пострадала часть захоронений. Теперь камеры будут помогать правоохранительным органам в поиске нарушителей.