Новую систему видеонаблюдения установили на нижегородских кладбищах

На нескольких кладбищах в Нижнем Новгороде установили новые камеры видеонаблюдения для борьбы с вандалами. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.
Система видеонаблюдения появилась на Ново-Сормовском, Ново-Стригинском и Стригинском кладбищах, а также кладбище Копосово-Высоково. Коменданты смогут наблюдать цветную запись в режиме реального времени.
Мера была принята для поддержания порядка на больших территориях кладбищ. Так, например, в апреле на одном из кладбищ вандалы подожгли мусорные баки, а огонь перекинулся на траву. В результате пострадала часть захоронений. Теперь камеры будут помогать правоохранительным органам в поиске нарушителей.
«Хочется надеяться, что вне зависимости от наличия камер где бы то ни было, совесть будет главным аргументом не нарушать порядок», — подчеркнул мэр.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что вандалы разгромили кладбище в поселке Досчатом около Выксы.