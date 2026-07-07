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Новую систему видеонаблюдения установили на нижегородских кладбищах

Комендантам будет транслироваться цветное изображение в режиме реального времени.

На нескольких кладбищах в Нижнем Новгороде установили новые камеры видеонаблюдения для борьбы с вандалами. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.

Система видеонаблюдения появилась на Ново-Сормовском, Ново-Стригинском и Стригинском кладбищах, а также кладбище Копосово-Высоково. Коменданты смогут наблюдать цветную запись в режиме реального времени.

Мера была принята для поддержания порядка на больших территориях кладбищ. Так, например, в апреле на одном из кладбищ вандалы подожгли мусорные баки, а огонь перекинулся на траву. В результате пострадала часть захоронений. Теперь камеры будут помогать правоохранительным органам в поиске нарушителей.

«Хочется надеяться, что вне зависимости от наличия камер где бы то ни было, совесть будет главным аргументом не нарушать порядок», — подчеркнул мэр.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что вандалы разгромили кладбище в поселке Досчатом около Выксы.