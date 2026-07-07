ВТБ поддержит реализацию новых индустриальных и логистических проектов компании «БАУИНВЕСТГРУПП»

Соглашение позволит проработать механизм финансирования новых инвестиционных проектов в Пермском крае и Кировской области: строительства в Перми логистического комплекса площадью 65 тыс. кв. м с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей, логистического комплекса в Кирове площадью более 33 тыс. кв. м. Также будет построен технопарк «Дружба» при участии Правительства Пермского края, которое субсидирует часть затрат на создание производственного здания формата «Лайт индастриал». Объект будет использоваться для сдачи в аренду помещений по льготным ставкам будущим резидентам. Его стоимость составит 900 млн рублей.