Врач рассказала о тяжелых последствиях теплового удара для нервной системы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, который сопровождается спутанностью сознания, судорогами и нарушением координации, предупредила доцент кафедры неврологии Пироговского университета Карине Бадалян.
«Тепловой удар является неотложным состоянием и может сопровождаться головной болью, спутанностью сознания, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы», — сказала Бадалян «Газете.Ru».
По словам специалиста, солнечный ожог сам по себе обычно не опасен для нервной системы, однако сильные повреждения кожи могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания. Само по себе солнце не вредит нервам, однако длительный перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, добавила невролог.
Кроме того, Бадалян обратила внимание на пациентов с хроническими заболеваниями. Она отметила, что у людей с рассеянным склерозом жара временно усиливает симптомы, но не вызывает новых повреждений. В группе риска также пациенты с болезнью Паркинсона, эпилепсией, вегетативными нарушениями и после инсульта, перечислила доцент.