Врач рассказала о тяжелых последствиях теплового удара для нервной системы

По словам специалиста, солнечный ожог сам по себе обычно не опасен для нервной системы, однако сильные повреждения кожи могут вызвать слабость, головную боль и ухудшение самочувствия из-за воспаления и обезвоживания. Само по себе солнце не вредит нервам, однако длительный перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, добавила невролог.