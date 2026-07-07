Более 370 студентов и школьников приняли участие в образовательных проектах ТИМ «Бирюса» от ВТБ

ВТБ выступил партнером смены «ФинЗОЖ» молодежного форума ТИМ «Бирюса».
В период с 2 по 5 июля 370 участников из 44 регионов России приняли участие в работе форума по шести направлениям: от креативных индустрий и искусственного интеллекта до волонтерских инициатив и центров финансовой культуры.
Молодыми участниками было создано 16 прототипов проектов в сфере финансовой грамотности, кибербезопасности и волонтерства, концепции федеральных просветительских продуктов- медиа, цифровых, игровых и событийных. Эти практические наработки войдут в пакет инициатив, который рекомендован для использования госорганам, образовательным организациям, финансовым институтам и общественным объединениям.
По приглашению Министерства финансов Красноярского края Светлана Толкачева, эксперт в области финансовой грамотности ВТБ-Образование приняла участие в панельной дискуссии «Креативные индустрии как двигатель финансовой культуры», где рассказала о проектах ВТБ в этой области.
«Для развития финансовой культуры мы часто используем креативные подходы, реализуя проекты через привычный культурный контекст. Переосмысление классических произведений, сказок, вовлечение узнаваемых персонажей телепередач переводит финансовый язык в форму, которая эмоционально знакома зрителю. Это делает финансовую грамотность ближе и понятнее широкой аудитории, позволяет говорить о сложном без назидания», — отметила Светлана Толкачева, эксперт в области финансовой грамотности ВТБ-Образование.
Эксперты ВТБ Образование и представители красноярского отделения банка выступили в качестве жюри проектов, а также приглашенными экспертами в одной из сессий форума, провели оценку работ по финансовой безопасности, а также финансовый квиз для школьников из России и стран СНГ — участников Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«В рамках взаимодействия с правительством Красноярского края банк ВТБ второй год поддерживает ТИМ “Бирюса”. В этом году банк выступил партнером смены “ФинЗОЖ”, профинансировал развитие инфраструктуры, но также стал одним из основных организаторов образовательной программы. Участники первой смены форума получили возможность погрузиться в мир финансов через разнообразные и насыщенные форматы», — отметил Александр Ванюшкин, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.