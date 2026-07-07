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СК проверяет информацию о ненадлежащем водоснабжении станицы Мечетинской

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о некачественном водоснабжении в станице Мечетинской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о некачественном водоснабжении в станице Мечетинской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Поводом для проверки стали обращения жителей станицы в Зерноградском районе. Они сообщают о длительных перебоях, отключениях и недостаточном напоре воды, а также о систематических авариях на инженерных сетях. При этом, как отмечается, подвоз воды при этом не организован, а среди пострадавших — пенсионеры и несовершеннолетний ребенок-инвалид одной из заявительниц. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Исполнение проверки поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.