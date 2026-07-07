СК проверяет информацию о ненадлежащем водоснабжении станицы Мечетинской

Поводом для проверки стали обращения жителей станицы в Зерноградском районе. Они сообщают о длительных перебоях, отключениях и недостаточном напоре воды, а также о систематических авариях на инженерных сетях. При этом, как отмечается, подвоз воды при этом не организован, а среди пострадавших — пенсионеры и несовершеннолетний ребенок-инвалид одной из заявительниц. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.