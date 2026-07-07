Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранную яхту стоимостью более 7 млн изъяли севастопольские таможенники

Украинскую яхту 2006 года постройки передали на реализацию в Севастополе.

Источник: Южное таможенное управление

Севастопольские таможенники изъяли иностранную яхту 2006 года постройки стоимостью более 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.

Судно под флагом Украины было оформлено по процедуре временного ввоза еще в 2019 году. Однако 1 января 2026 года владелец так и не поставил яхту на государственный учет в соответствии с законодательством РФ, а также не провел необходимое таможенное декларирование.

Яхта, находившаяся на одном из причалов города, была задержана. Поскольку собственник не потребовал возврата судна, а срок хранения истек, Севастопольская таможня передала иностранное транспортное средство для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в РК и Севастополе.

Ранее мы писали, что в Алуште судебные приставы передали воинской части два автомобиля, конфискованные ранее по решению суда у местных жителей. Речь идет об автомобилях Chevrolet Lanos и Kia Cerato. Их владельцев повторно поймали за вождением в нетрезвом виде.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше