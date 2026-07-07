Иностранную яхту стоимостью более 7 млн изъяли севастопольские таможенники

Севастопольские таможенники изъяли иностранную яхту 2006 года постройки стоимостью более 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.
Судно под флагом Украины было оформлено по процедуре временного ввоза еще в 2019 году. Однако 1 января 2026 года владелец так и не поставил яхту на государственный учет в соответствии с законодательством РФ, а также не провел необходимое таможенное декларирование.
Яхта, находившаяся на одном из причалов города, была задержана. Поскольку собственник не потребовал возврата судна, а срок хранения истек, Севастопольская таможня передала иностранное транспортное средство для реализации в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в РК и Севастополе.
Ранее мы писали, что в Алуште судебные приставы передали воинской части два автомобиля, конфискованные ранее по решению суда у местных жителей. Речь идет об автомобилях Chevrolet Lanos и Kia Cerato. Их владельцев повторно поймали за вождением в нетрезвом виде.