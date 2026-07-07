Отменить ограничения на продажу бензина в Орловской области могут 9 июля

В Орловской области с 4 по 25 июля ввели особый порядок отпуска бензина. В четные даты заправиться могут водители автомобилей с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Регистрация транспортного средства по месту жительства не имеет значения. Отмечается, что к вечеру 4 июля протяженность очередей на заправках стала незначительной. Через два дня после введения регламента они практически исчезли.