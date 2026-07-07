На территории будущего террасного парка начали строить пешеходный мост

Строительство пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде продолжается. Сейчас специалисты ведут укрупнительную сборку и сварку металлоконструкций будущего сооружения. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
На объекте уже завершен монтаж опор моста. В тальвеге оврага выполняются сварочные работы по устройству пролетного строения. После завершения сборки конструкцию поднимут и установят на опорные части. Следующим этапом станет устройство дорожного покрытия, монтаж ограждений и системы наружного освещения.
Работы ведутся в соответствии с графиком. Новый пешеходный мост станет частью благоустроенного общественного пространства Почаинского оврага.
Напонмим, что на создание террасного парка с реконструкцией коллектора дождевой канализации и инженерной защитой склонов направили инфраструктурный кредит в 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Там появятся прогулочные зоны, велодорожки, скейтпарк, новый пешеходный мост, тоннель, зона с амфитеатром, водными объектами и смотровыми площадками.
Благоустройство планировали завершить осенью 2025 года, поэтому в июле на участке были введены ограничения для проезда транспорта. Однако подрядчики не уложились в сроки — к благоустройству территории еще даже не приступили. Завершение работ отложили до 10 ноября 2026 года.
В конце мая строительство террасного парка временно останавливали, чтобы согласовать условия договора по муниципальному контракту № 68. Сейчас работы возобновлены — на объекте возводят пешеходный мост. Затем подрядчик проведет благоустройство и озеленение территории, а также установит малые архитектурные формы.