Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории будущего террасного парка начали строить пешеходный мост

На объекте уже завершен монтаж опор моста.

Строительство пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде продолжается. Сейчас специалисты ведут укрупнительную сборку и сварку металлоконструкций будущего сооружения. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

На объекте уже завершен монтаж опор моста. В тальвеге оврага выполняются сварочные работы по устройству пролетного строения. После завершения сборки конструкцию поднимут и установят на опорные части. Следующим этапом станет устройство дорожного покрытия, монтаж ограждений и системы наружного освещения.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Новый пешеходный мост станет частью благоустроенного общественного пространства Почаинского оврага.

Напонмим, что на создание террасного парка с реконструкцией коллектора дождевой канализации и инженерной защитой склонов направили инфраструктурный кредит в 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Там появятся прогулочные зоны, велодорожки, скейтпарк, новый пешеходный мост, тоннель, зона с амфитеатром, водными объектами и смотровыми площадками.

Благоустройство планировали завершить осенью 2025 года, поэтому в июле на участке были введены ограничения для проезда транспорта. Однако подрядчики не уложились в сроки — к благоустройству территории еще даже не приступили. Завершение работ отложили до 10 ноября 2026 года.

В конце мая строительство террасного парка временно останавливали, чтобы согласовать условия договора по муниципальному контракту № 68. Сейчас работы возобновлены — на объекте возводят пешеходный мост. Затем подрядчик проведет благоустройство и озеленение территории, а также установит малые архитектурные формы.