Чат‑бот для борьбы с запрещённой рекламой запущен в Нижнем Новгороде

Специалисты Аналитического центра совместно с департаментом по безопасности и мобилизационной подготовке разработали круглосуточного чат‑бота «Сообщи о запрещённой рекламе» — сначала в Telegram, теперь и в МАХ. Любой житель может перейти по ссылке, отправить адрес, фото или видео нарушения и прикрепить геолокацию; после этого в работу включаются управляющие компании, ТСЖ, полиция и районные администрации.