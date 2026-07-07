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Чат‑бот для борьбы с запрещённой рекламой запущен в Нижнем Новгороде

О совместной работе муниципалитета и полиции по борьбе с умышленным вредительством и завуалированной рекламой запрещённых веществ сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX сообщил о совместной работе муниципалитета и полиции по борьбе с умышленным вредительством и завуалированной рекламой запрещённых веществ. По его словам, на фасадах домов часто появляются надписи, QR‑коды и трафареты с такими призывами, и город внедрил передовой опыт по их выявлению.

Специалисты Аналитического центра совместно с департаментом по безопасности и мобилизационной подготовке разработали круглосуточного чат‑бота «Сообщи о запрещённой рекламе» — сначала в Telegram, теперь и в МАХ. Любой житель может перейти по ссылке, отправить адрес, фото или видео нарушения и прикрепить геолокацию; после этого в работу включаются управляющие компании, ТСЖ, полиция и районные администрации.

«Только за текущий год нижегородцы через цифровые сервисы помогли выявить и устранить уже почти 2 000 надписей; в прошлом году ликвидировано более 5 000 подобных изображений», — отметил Шалабаев, призвав горожан продолжать сообщать о случаях вандализма и запрещённой рекламе.

Ранее сообщалось, что двух девушек задержали за нанесение рекламы наркотиков на стены дом.