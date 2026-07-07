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Скончалась доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ

6 июля из жизни ушла ветеран труда, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Ирада Аликина. Ей было 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Прощание с ней состоится в 11:00 8 июля в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на ул. Марии Загуменных, 59а.

Источник: Коммерсантъ

6 июля из жизни ушла ветеран труда, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Ирада Аликина. Ей было 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Прощание с ней состоится в 11:00 8 июля в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на ул. Марии Загуменных, 59а.

Ирада Аликина родилась 13 декабря 1936 года в Казани. После войны училась в Казанском государственном университете им. Ленина, выбрав специализацию по кафедре метеорологии. Окончив университет, работала на авиаметеостанции в Кудымкаре инженером-синоптиком, затем — в Пермском гидрометеобюро. В 1963 году была избрана ассистентом кафедры метеорологии Пермского университета. С того времени и до выхода на пенсию в 2004 году профессиональная жизнь госпожи Аликиной была связана с пермским университетом. Помимо учебной программы она вела воспитательную и организационную работу.