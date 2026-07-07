Калининградка, спасшая выпавшего из окна 2-летнего мальчика, рассказала, куда потратит премию в 1 млн рублей

30 июня в Калининграде на улице Тургенева женщина сажала цветы у дома, когда услышала крики. Увидев ребенка в окне 4-го этажа, она подбежала и поймала его. Мальчик не пострадал, сама пенсионерка была госпитализирована с переломами. Сейчас она уже дома, из БСМП ее выписали под наблюдение врачей.