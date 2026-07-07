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Калининградка, спасшая выпавшего из окна 2-летнего мальчика, рассказала, куда потратит премию в 1 млн рублей

Женщина призналась, что не ожидала такого внимания к героическому поступку.

Источник: Комсомольская правда

71-летняя пенсионерка Галина Долгалева из Калининграда, которая поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже 2-летнего малыша, сделает ремонт на премиальный 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотела ремонт сделать, на кухне окно поменять, балкон бы желательно сделать. И котел доделать», — сказала пенсионерка и призналась, что не ожидала такого внимания к себе и своему поступку. А миллионная премия придется весьма кстати — пенсия у женщины всего 17 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина стала обладательницей 17-й премии имени Тиграна и получит 1 млн рублей.

30 июня в Калининграде на улице Тургенева женщина сажала цветы у дома, когда услышала крики. Увидев ребенка в окне 4-го этажа, она подбежала и поймала его. Мальчик не пострадал, сама пенсионерка была госпитализирована с переломами. Сейчас она уже дома, из БСМП ее выписали под наблюдение врачей.

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