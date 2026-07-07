В Старой Руссе Новгородской области открыли малую спортплощадку ГТО

Современную универсальную спортивную площадку, предназначенную для подготовки и сдачи нормативов ГТО, обустроили в городе Старая Русса Новгородской области. Объект открыли по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации Старорусского муниципального района.
Особенность нового комплекса — его инклюзивность. Площадка включает в себя 14 современных тренажеров, 4 из которых специально предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объект расположен рядом с центральным стадионом.
На сегодняшний день в Старорусском округе уже успешно функционируют центр тестирования ГТО, а также малая площадка для подготовки к сдаче нормативов на территории школы № 8. Новая локация у стадиона призвана сделать спорт более доступным для разных категорий граждан.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.