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ИИ-зеркало для проверки здоровья установили в нижегородской поликлинике

Новый цифровой комплекс за 15 секунд оценивает несколько ключевых показателей здоровья без очередей и записи.

В поликлинике № 30 Нижнего Новгорода появилось медицинское ИИ-зеркало для экспресс-оценки состояния здоровья. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».

Устройство бесплатно доступно всем желающим в поликлинике на улице Васюнина, 2а. Всего за 15 секунд комплекс оценивает индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека. Работа системы основана на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии.

Как отмечается, ИИ-зеркало стало частью медицинского поста самообслуживания и призвано сделать первичную оценку состояния здоровья более удобной и доступной. Аналогичный медицинский ИИ-ассистент недавно появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.

Ранее сообщалось, что ИИ обнаружил 156 повреждений лесного фонда в Нижегородской области.