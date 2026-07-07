ИИ-зеркало для проверки здоровья установили в нижегородской поликлинике

Устройство бесплатно доступно всем желающим в поликлинике на улице Васюнина, 2а. Всего за 15 секунд комплекс оценивает индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека. Работа системы основана на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии.