ИИ-зеркало для проверки здоровья установили в нижегородской поликлинике

В поликлинике № 30 Нижнего Новгорода появилось медицинское ИИ-зеркало для экспресс-оценки состояния здоровья. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
Устройство бесплатно доступно всем желающим в поликлинике на улице Васюнина, 2а. Всего за 15 секунд комплекс оценивает индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека. Работа системы основана на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии.
Как отмечается, ИИ-зеркало стало частью медицинского поста самообслуживания и призвано сделать первичную оценку состояния здоровья более удобной и доступной. Аналогичный медицинский ИИ-ассистент недавно появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.
Ранее сообщалось, что ИИ обнаружил 156 повреждений лесного фонда в Нижегородской области.