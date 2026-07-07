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Число пострадавших от укусов клещей в Самарской области превысило 3,2 тысячи

В Самарской области почти у 10% исследованных клещей нашли возбудителя боррелиоза.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 3265 пострадавших от укусов клещей. Среди них 971 ребенок, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области», — отметили в ведомстве.

По данным на 6 июля, сотрудники проверили на вирусы 2864 клеща, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита выявили лишь в одном экземпляре, это 0,03%. Столько же клещей исследовали на боррелиоз. ДНК возбудителя нашли в 273 особях (9,5%). Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

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