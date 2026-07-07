За 91,5 млн рублей обновят главную ёлку Красноярска

В Красноярске объявлен конкурс на изготовление и установку новой новогодней ёлки. Начальная цена контракта — 91,5 миллиона рублей. Дерево будет служить с 2026 по 2029 год. Об этом сообщает «Город Прима».
Согласно техзаданию, ёлка высотой 30 метров будет выполнена в форме конуса. Вокруг неё установят мультимедийный шатёр диаметром 60 метров с декоративной подсветкой, цветовые сценарии которой будут ежегодно меняться. На вершине разместится 14-лучевая звезда.
Ель украсят шарами, звёздами, конфетами, пряничными домиками и гирляндами, причём каждый год количество украшений будет увеличиваться на 20 позиций.
Подрядчику предстоит разработать эскизный проект и документацию. Главное новогоднее дерево, как обычно, установят на острове Татышев.
Заявки принимаются до 22 июля, итоги подведут 24 июля. Новая ёлка должна стать главным украшением праздника на ближайшие четыре года.