«Самостоятельно родила ребенка, лишила его жизни, тело нашли в пакете в мусорном контейнере». СК озвучил шокирующие факты убийства новорожденного в Жлобине

Следственный комитет обнародовал шокирующие факты убийства новорожденного ребенка в Жлобине.
Жлобинский отдел СК по причине открывшихся обстоятельств возобновил приостановленное предварительное расследование по уголовному делу об убийстве младенца в 2003 году.
В Жлобине 28 февраля 2003 года во дворе пятиэтажного дома, расположенного по улице Урицкого, прохожая заметила в мусорном контейнере пакет с телом мальчика. Об этом она сообщила в милицию.
СК раскрыл шокирующие факты убийства новорожденного ребенка в Жлобине. Фото: sk.gov.by.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, мальчик родился доношенным, его смерть наступила от тупой травмы головы. Сотрудники милиции начали отрабатывать пациенток специализированных медучреждений, а также социально неблагополучных жительниц Жлобина, прилегающих населенных пунктов и нескольких соседних районов. Установить личность роженицы в тот момент не удалось.
В последующем в момент исследования вещественных доказательств был установлен генотип новорожденного и неустановленной женщины, которая могла быть его матерью. Обнаруженные генетические характеристики поместили в автоматизированную информационную систему «ДНК».
В апреле 2026 года судебные эксперты смогли установить совпадение генотипа, которые был найден в пакете с новорожденным, с генетическими признаками 25-летнего уроженца Рогачевского района.
«По материалам уголовно-разыскного дела в ходе проведения исследований установлено, что генотип новорожденного мог происходить от 53-летней матери молодого человека. Очередная экспертиза подтвердила родство женщины и младенца», — сообщили в ведомстве.
В отношении женщины было вынесено постановление о признании ее подозреваемой в совершении преступления по пункту 2 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство заведомо малолетнего.
Белоруска сотрудничает со следствием, признает вину. Женщина призналась, что по ряду личных причин беременность была для нее нежелательной. Она не обращалась в учреждение здравоохранения для постановки на учет, скрывала свое состояние.
«Женщина самостоятельно родила ребенка в деревне по месту жительства, затем лишила его жизни и для сокрытия следов отвезла тело в Жлобин», — привели подробности в Следственном комитете.
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