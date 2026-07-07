За срубленный у частного дома клен власти взыскали с волгоградцев 400 тысяч

Как сообщили в суде, клен рос на территории, прилегающей к земельному участку волгоградцев в частном секторе. Дерево было большим — диаметр ствола около 50 см, возраст примерно 40−50 лет. Но от него остался только пень. Плюс к этому семья решила передвинуть свой забор, отхватив кусочек земли муниципальной собственности. За порубочным билетом или разрешением на пересадку в администрацию волгоградцы не обращались. Так что снос дерева признали незаконным.