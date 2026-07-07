В Калининграде на Нарвской мужчина на электровелосипеде попал под электричку (видео)

Инцидент произошёл во вторник, 7 июля, в 12:39 на пешеходном переходе рядом с железнодорожным переездом на ул. Нарвской. Как отметили в Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель электровелосипеда 1982 года рождения получил телесные повреждения.