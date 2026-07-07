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В Калининграде на Нарвской мужчина на электровелосипеде попал под электричку (видео)

ДТП случилось на железнодорожном переезде.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде водитель электровелосипеда столкнулся с электричкой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл во вторник, 7 июля, в 12:39 на пешеходном переходе рядом с железнодорожным переездом на ул. Нарвской. Как отметили в Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель электровелосипеда 1982 года рождения получил телесные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Калининграде на Советском проспекте сбили электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу.

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