Абитуриенты завалили заявлениями Пермский классический университет

На программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры Пермского классического университеты уже поступило 9 618 заявлений, годом ранее — лишь 8 312. В о многом это связано с увеличением на 7% бюджетных мест. Обучение за счет государства обеспечат 2 341 первокурснику, еще 2 061 сможет поступить на внебюджетные места.