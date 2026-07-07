Два садоводства под Петербургом затопило из-за плотины бобров

Бобры строят плотины, чтобы создать глубокий пруд. Так они защищаются от хищников — входы в их жилища всегда должны быть под водой, а также для создания запасов корма на зиму и удобного доступа к деревьям. Однако из-за их строительного хобби регулярно страдают дома и огороды жителей садоводств и деревень.