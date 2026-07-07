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Два садоводства под Петербургом затопило из-за плотины бобров

Владельцы дач самостоятельно уехали.

Источник: Комитет правопорядка ЛО

Около полусотни садоводческих участков под Петербургом затопило. По предварительной информации, виновниками оказались бобры, которые построили мощную плотину.

— Из-за паводка в Ломоносовском районе оказались под водой участки в СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». Всего затопило 45 приусадебных участков, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Владельцы дач покинули территорию самостоятельно, эвакуация никому не потребовалась. На месте работают представители администрации, спасатели и аварийные службы. Ситуация остается на контроле.

Бобры строят плотины, чтобы создать глубокий пруд. Так они защищаются от хищников — входы в их жилища всегда должны быть под водой, а также для создания запасов корма на зиму и удобного доступа к деревьям. Однако из-за их строительного хобби регулярно страдают дома и огороды жителей садоводств и деревень.

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