В Ленинградский зоопарк привезли амурскую тигрицу Агафью

Как рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка, для новой обитательницы обновили комплекс вольеров. После переезда тигрица самостоятельно вышла из переноски и начала осваивать новую территорию.
По словам сотрудников зоопарка, Агафье два года. Она отличается хорошим аппетитом, любознательностью и игривым характером. При этом на публике тигрица пока ведет себя осторожно, а в спокойной обстановке быстро проявляет интерес к окружающему миру.
Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра. Агафья прибыла в Санкт-Петербург в рамках программы Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), направленной на сохранение популяции этого вида.