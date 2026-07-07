Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха у калининградцев этим летом

Среди внутренних направлений калининградцы чаще всего выбирают экскурсионный и культурный отдых в крупных городах, а также отдают предпочтение местным курортам. Жители Калининграда чаще всего отправляются в поездки по России вдвоём — на пары без детей приходится 48% бронирований. Семьи с детьми составляют 27% путешественников, соло-туристы — 18%, компании взрослых — 7%, — говорится в исследовании.