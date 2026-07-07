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Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха у калининградцев этим летом

В топ вошли Санкт-Петербург, Москва и Светлогорск.

Самыми популярными направлениями для отдыха у калининградцев этим летом стали Санкт-Петербург, Москва и Светлогорск. В топ также вошли Зеленоградск и Казань. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования «Островок».

По данным исследования, 76% туристов из региона предпочитают путешествия по России. Самыми популярными направлениями стали крупные туристические центры и курорты Балтийского моря.

Среди внутренних направлений калининградцы чаще всего выбирают экскурсионный и культурный отдых в крупных городах, а также отдают предпочтение местным курортам. Жители Калининграда чаще всего отправляются в поездки по России вдвоём — на пары без детей приходится 48% бронирований. Семьи с детьми составляют 27% путешественников, соло-туристы — 18%, компании взрослых — 7%, — говорится в исследовании.

Чаще всего калининградцы останавливаются в апартаментах. Отели без звёзд выбирают 24% туристов, трехзвёздочные — 20%, а четырёхзвёздочные — 8%.

Среди зарубежных направлений самыми востребованными стали Белоруссия, Грузия, Армения, Абхазия и Турция.

«При этом и сам Калининград пользуется высоким спросом среди жителей других городов России и остаётся одним из главных направлений для внутренних поездок. Он занимает четвёртое место среди всех российских городов по числу бронирований на лето, уступая только Санкт-Петербургу, Москве и Сочи», — отметили в пресс-службе сервиса.

Средняя стоимость проживания в Калининграде летом составляет 5,8 тысячи рублей. Это на 2% выше, чем годом ранее. Чаще всего в регионе приезжают пары и останавливаются на пять ночей. Самым популярным местом размещения являются апартаменты (64% бронирований) и отели без звёзд (17%).

Ранее сообщали, что отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%. В регионе выросла стоимость размещения в отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного. Экскурсионное обслуживание подорожало примерно на 20%.

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