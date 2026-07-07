Замена машине. Эксперт рассказал, как выбрать велосипед

«Если берёте велосипед на маркетплейсе, выбирайте известные и проверенные бренды. Сборку лучше заказать в мастерской или магазине. Покупатель редко может качественно собрать и настроить велосипед “из коробки” самостоятельно. За сборку в сервисе обычно берут около 2000 рублей — зато собирают нормально, и появляется гарантия. Я, например, всегда после сборки бесплатно подрегулирую, если человек подъедет спустя время», — отмечает специалист.