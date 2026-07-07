Замена машине. Эксперт рассказал, как выбрать велосипед

Велосипед — достойная альтернатива машине для передвижения по городу в летний период. Тем более на фоне ситуации с бензином, когда чтобы заправить автомобиль, нужно потратить немало времени. Веломеханик и велопутешественник с тридцатилетним опытом Николай Баринов рассказал корреспонденту сайта perm.aif.ru, какие правила помогут выбрать достойное двухколёсное транспортное средство.
Выбирайте магазин с умом.
Эксперт считает, что приобретать велосипед нужно в специализированном магазине. Не стоит выбирать модели из отделов спорттоваров в продуктовых гипермаркетах. Там, как правило, слабее качество и ассортимент. Кроме того, нет консультанта, который действительно разбирается в теме.
«Когда люди приносят такие велосипеды в ремонт, я объясняю: запчасти и работа могут выйти дороже самого велосипеда. Сэкономили при покупке — потратили деньги зря. Сейчас много дешёвых китайских велосипедов. Покупатель хочет “дёшево и сердито”, но в итоге бюджетные модели часто ломаются», — отмечает Николай.
Многие предпочитают заказывать двухколёсного друга на маркетплейсах. Так действительно можно сэкономить, но есть и подводные камни — отсутствие сервиса и необходимость собирать модель самому.
«Если берёте велосипед на маркетплейсе, выбирайте известные и проверенные бренды. Сборку лучше заказать в мастерской или магазине. Покупатель редко может качественно собрать и настроить велосипед “из коробки” самостоятельно. За сборку в сервисе обычно берут около 2000 рублей — зато собирают нормально, и появляется гарантия. Я, например, всегда после сборки бесплатно подрегулирую, если человек подъедет спустя время», — отмечает специалист.
Ещё из важных факторов при выборе магазина наличие в нём сервиса (желательно круглогодичного), гарантия, техподдержка и возможность ремонта.
Изучайте технические характеристики.
Следующее, на что стоит обратить внимание — «железо» модели. Важно чтобы был двойной обод, ведь одностенный обод гнётся намного легче, его обычно ставят на бюджетные модели.
Лучше, чтобы у велосипеда сзади была кассета, а не трещотка. Более дешёвая трещотка — слабое место: там проще погнуть или сломать ось заднего колеса. Уточните у продавца-консультанта, что сзади стоит именно кассета (7−12 скоростей и более — зависит от модели).
Что касается тормозов, то сейчас ставят дисковые. По мнению эксперта, с китайской гидравликой лучше быть осторожнее, надёжнее — дисковая механика или компоненты известных брендов.
По словам веломеханика, обычно стоимость на велосипеды с более надёжной комплектацией начинаются от 30−40 тысяч рублей. Выбирая модели попроще, есть риск «попасть» на ремонт. Либо же нужно учиться ездить максимально аккуратно, чтобы ничего не погнуть.
Позаботьтесь об аксессуарах.
Аксессуары для велосипеда важны, специалист советует сразу взять набор шестигранников (для регулировок), две монтажки (лучше пластиковые) для снятия покрышки при замене камеры, а также запасную камеру нужного размера. Нужен будет и насос, и ремкомплект с заплатками.
«Заклеить прокол можно, но “быстрые” самоклеящиеся заплатки работают невсегда. Гарантии что будет хорошо держаться, нет. Чтобы ремонт получился надёжным, заплатку важно хорошо прижать и подержать под давлением некоторое время», — советует веломеханник.
Будьте готовы к обслуживанию.
Велосипед, как и машина, требует бережного обращения и своевременного обслуживания.
«Перед поездкой проверьте колёса: люфты, “восьмёрки”, чтобы ничего не болталось. Обязательно проверьте давление в шинах — иногда они подспускают даже за неделю-месяц простоя. Низкое давление плохо влияет на покрышку, но и перекачивать нельзя: на покрышке указаны минимальное и максимальное значения», — перечисляет специалист.
Кроме того, важно проверить, смазана ли цепь, затянуты ли эксцентрики колёс или гайки, если колёса на гайках. Ослабевать могут и тормоза — это тоже стоит проверить, а также возможность переключения скоростей и затяжку руля. Сухая цепь ускоряет износ звёзд, а замена трансмиссии стоит недёшево: придётся менять и звёзды, и цепь.
Избегайте типичных ошибок.
«Часто человек покупает дешёвый велосипед, но весь обвешанный аксессуарами — и за это переплачивает. Лучше взять хороший велосипед “пустым”, без крыльев, подножек и лишних фонариков, а нужное докупить отдельно. Это частая история в крупных сетях: продать велосипед и сразу навесить на него кучу всего», — отмечает специалист.
Ещё одна частая ошибка — безоговорочно верить продавцу, который в свою очередь заинтересован продать конкретную модель.
«В крупных спортивных магазинах обычно есть веломеханик. Попросите его позвать и уточните, какие модели чаще ломаются — так выбрать будет проще», — советует эксперт.
Если покупаете на маркетплейсе, то не забывайте о своих габаритах и размерах велосипеда.
«У разных производителей ростовки могут заметно отличаться. Если сомневаетесь, иногда лучше взять ростовку поменьше, а при необходимости поставить вынос руля подлиннее — если велосипед будет казаться маловат», — объясняет эксперт.