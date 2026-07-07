ИИ-зеркало появилось в поликлинике № 30 в Нижнем Новгороде

В поликлинике № 30 в Нижнем Новгороде установили зеркало со встроенным искусственным интеллектом. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Медицинское ИИ-зеркало за считанные секунды оценивает главные показатели здоровья — индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологической возраст человека.
Комплекс основан на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии. Он доступен для всех желающих.
«Цифровой гаджет отлично вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания. Это новый тренд комфортной городской среды», — отметил Алексей Никонов.
Напомним, что в поликлинике № 30 также работает Центр здоровья. Пациентам доступна оценка предрисков раннего старения и развития заболеваний.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что первый ИИ-ассистент появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.