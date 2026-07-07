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ИИ-зеркало появилось в поликлинике № 30 в Нижнем Новгороде

Оно оценивает ключевые показатели здоровья.

В поликлинике № 30 в Нижнем Новгороде установили зеркало со встроенным искусственным интеллектом. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Медицинское ИИ-зеркало за считанные секунды оценивает главные показатели здоровья — индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологической возраст человека.

Комплекс основан на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии. Он доступен для всех желающих.

«Цифровой гаджет отлично вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания. Это новый тренд комфортной городской среды», — отметил Алексей Никонов.

Напомним, что в поликлинике № 30 также работает Центр здоровья. Пациентам доступна оценка предрисков раннего старения и развития заболеваний.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что первый ИИ-ассистент появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.