Не явившуюся на приговор экс-управляющую пермского танцклуба объявили в розыск

Как установило следствие, в период с 2020-го по 2024 год Елизавета Красносельских, являясь управляющей в танцевальном клубе «Galladance», похитила принадлежащие владельцу заведения 1,3 млн руб. Для этого она предлагала одному из членов клуба индивидуальные скидки и блоки уроков с последующей оплатой услуг на свои личные счета. С целью сокрытия своих преступных действий госпожа Красносельских вносила часть полученных от клиента денег в кассу, а часть оставляла себе, тем самым обманывая руководство «Galladance» и вводя в заблуждение постоянного посетителя относительно своих истинных намерений.