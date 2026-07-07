В поликлинике № 30 Нижнего Новгорода появилось медицинское ИИ‑зеркало

Главный редактор «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов в своём канале в мессенджере MAX сообщил о появлении медицинского ИИ‑зеркала в поликлинике № 30 Нижнего Новгорода. Устройство бесплатно и работает без очереди: за примерно 15 секунд оно оценивает ключевые показатели здоровья — индекс массы тела, артериальное давление, «возраст» сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека.
Технология основана на методах компьютерного зрения и фотоплетизмографии и реализована на платформе GigaDoc от СберМедИИ. ИИ‑зеркало установлено в поликлинике по адресу Васюнина, 2а и доступно всем желающим. По словам автора сообщения, такой цифровой гаджет хорошо вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания и соответствует тренду комфортной городской среды.
Ранее сообщалось, что пациенты нижегородских поликлиник могут выявить подозрительные родинки с помощью ИИ.