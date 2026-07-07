В поликлинике № 30 Нижнего Новгорода появилось медицинское ИИ‑зеркало

Технология основана на методах компьютерного зрения и фотоплетизмографии и реализована на платформе GigaDoc от СберМедИИ. ИИ‑зеркало установлено в поликлинике по адресу Васюнина, 2а и доступно всем желающим. По словам автора сообщения, такой цифровой гаджет хорошо вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания и соответствует тренду комфортной городской среды.