Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поликлинике № 30 Нижнего Новгорода появилось медицинское ИИ‑зеркало

Устройство бесплатно и работает без очереди: за примерно 15 секунд оно оценивает ключевые показатели здоровья.

Источник: Время

Главный редактор «Стационар‑Пресс» Алексей Никонов в своём канале в мессенджере MAX сообщил о появлении медицинского ИИ‑зеркала в поликлинике № 30 Нижнего Новгорода. Устройство бесплатно и работает без очереди: за примерно 15 секунд оно оценивает ключевые показатели здоровья — индекс массы тела, артериальное давление, «возраст» сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека.

Технология основана на методах компьютерного зрения и фотоплетизмографии и реализована на платформе GigaDoc от СберМедИИ. ИИ‑зеркало установлено в поликлинике по адресу Васюнина, 2а и доступно всем желающим. По словам автора сообщения, такой цифровой гаджет хорошо вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания и соответствует тренду комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что пациенты нижегородских поликлиник могут выявить подозрительные родинки с помощью ИИ.