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Выпускник нижегородской «Школы 800» получил сто баллов на ЕГЭ по физике

Средние баллы выросли почти по всем предметам.

Источник: Время

Больше 60% выпускников «Школы 800» получили 80 баллов по ЕГЭ как минимум по одному из предметов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.

По словам главы региона, средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос с 68 до 73 баллов, каждый третий выпускник стал высокобалльником по этому предмету. Показатели профильной математики улучшились с 70 до 78 баллов.

Положительная динамика также затронула физику (средний балл вырос с 64 до 79, а половина выпускников «Школы 800» стали высокобалльниками), английский язык (с 66 до 79) и географию (с 68 до 75).

Губернатор особенно подчеркнул, что в этом году «Школа 800» воспитала первого стобалльника.

«Владислав Косолапов достиг максимального результата по физике. Надеюсь, что с таким студентом повезет одному из нижегородских вузов! А всем ребятам, которым этот путь еще предстоит, хочется сказать: верьте в себя, цените своих наставников и помните — у вас обязательно все получится!», — подытожил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 12,7 тыс. выпускников сдали ЕГЭ.