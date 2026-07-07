Выпускник нижегородской «Школы 800» получил сто баллов на ЕГЭ по физике

«Владислав Косолапов достиг максимального результата по физике. Надеюсь, что с таким студентом повезет одному из нижегородских вузов! А всем ребятам, которым этот путь еще предстоит, хочется сказать: верьте в себя, цените своих наставников и помните — у вас обязательно все получится!», — подытожил Глеб Никитин.