В городах Урала будут активнее внедрять умные решения для освещения улиц

Для развития световой инфраструктуры городов Урала и Прикамья усилия объединяют энергетики и интегрированный провайдер цифровых услуг. Намерения о сотрудничестве они закрепили в соглашении, которое подписали на международной промышленной выставке «Инномпром-2026» в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.
Подписи в документе поставили генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.
В рамках соглашения стороны окажут поддержку населенным пунктам Свердловской и Челябинской областей, Пермского края по нескольким направлениям: созданию концепции единой цветосветовой среды, внедрению энергосберегающих технологий, развитию архитектурно-художественного освещения, высокотехнологичной цифровой инфраструктуры и центров обработки данных.
Применение современных решений для освещения больших и малых городов повышает комфорт и безопасность граждан, а также формирует эстетичный архитектурно-художественный облик муниципальных образований. Еще один плюс: внедрение энергосберегающих технологий при реализации проектов по благоустройству позволит властям муниципалитетов сократить расходы на содержание сетей уличного освещения.
Компании также будут содействовать повышению уровня автоматизации управления и мониторинга сетей освещения, что обеспечит надежную и эффективную их эксплуатацию. Также сотрудничество в области предоставления комплексных решений для центров обработки данных будет способствовать повышению цифрового суверенитета макрорегиона и страны.
«Совместные усилия позволят реализовать комплексные проекты по созданию современной световой среды в городах присутствия нашей компании. Мы видим значительный потенциал в использовании энергоэффективных решений, которые не только повысят комфорт жителей, но и обеспечат существенную экономию бюджетных средств. Развитие цифровой инфраструктуры, включая центры обработки данных, станет дополнительным драйвером технологического роста регионов», — отметил Дмитрий Воденников.
«Для нас сотрудничество с уральскими энергетиками — это возможность применить наши компетенции в области цифровых решений для создания интеллектуальных систем управления городским хозяйством. Мы готовы предложить современные технологии мониторинга и управления сетями освещения, а также комплексные информационные решения для центров обработки данных. Уверен, что наше партнерство внесет весомый вклад в цифровизацию Уральского региона и повышение качества жизни его жителей», — подчеркнул Дмитрий Лукошков.
Напомним, в прошлом году на «Иннопроме» компании уже подписали соглашение о сотрудничестве, ключевым направлением которого стала совместная разработка и внедрение отечественных мобильных решений и сервисов для электросетевой отрасли.
Пресс-релиз и фото предоставлены ПАО «Россети Урал».