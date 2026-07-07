В городах Урала будут активнее внедрять умные решения для освещения улиц

«Для нас сотрудничество с уральскими энергетиками — это возможность применить наши компетенции в области цифровых решений для создания интеллектуальных систем управления городским хозяйством. Мы готовы предложить современные технологии мониторинга и управления сетями освещения, а также комплексные информационные решения для центров обработки данных. Уверен, что наше партнерство внесет весомый вклад в цифровизацию Уральского региона и повышение качества жизни его жителей», — подчеркнул Дмитрий Лукошков.