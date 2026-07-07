Госдума одобрила проект о регулировании ИИ

Правительство получит право устанавливать случаи, в которых на государственных информационных системах и в других чувствительных сферах допускается применение исключительно суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будут определяться по согласованию с Центральным банком. При этом требование об обязательном использовании суверенных и национальных моделей до 1 сентября 2032 года не будет распространяться на информационные системы, созданные и эксплуатируемые на день вступления этой нормы в силу, — но только при условии обработки и хранения данных на территории России.