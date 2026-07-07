Гид по VK Fest в Нижнем Новгороде: сотни развлечений на Стрелке

В преддверии фестиваля в акватории Волги напротив Стрелки появилась мультимедийная инсталляция — баржа с надписью VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА. Она оформлена из LED-букв с различными анимированными сюжетами. В день фестиваля дополнительный эффект будет от лучей-прожекторов. Они создадут арт-шоу в акватории. Иллюминация длиной в 65 метров разместилась на площадке прямо на воде. Увидеть её можно до 11 июля включительно.