Бастрыкин потребовал доклад из-за проблем с водой в деревне Башкирии

Как сообщили в Информационном центре СК России, проблема существует более трех лет. В летний период из-за изношенных инженерных сетей вода в дома поступает с перебоями. По данным ведомства, это создает угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышает риск распространения инфекций, а также может осложнить тушение возможных пожаров. Несмотря на многочисленные обращения жителей в различные инстанции, проблема до сих пор не решена.