В ЦПКиО Волгограда начали облицовку главного фонтана ансамбля

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда приступили к облицовке самого большого фонтана из будущего свето-музыкального ансамбля. Речь идет об овальном объекте площадью около 1000 квадратных метров, где будут показывать главное шоу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.