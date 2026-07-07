Калининградские приставы сдали кровь: 17 сотрудников стали донорами

Сотрудники УФССП России по Калининградской области приняли участие в донорской акции. В административном здании управления выстроилась очередь из желающих сдать кровь. Доноры заполняли документы, проходили проверку у врача и сдавали кровь из пальца. Те, кто получал допуск, могли подкрепиться сладким чаем с печеньем. Всего на сдачу крови прибыли около 20…