Калининградские приставы сдали кровь: 17 сотрудников стали донорами

Сотрудники УФССП России по Калининградской области приняли участие в донорской акции. В административном здании управления выстроилась очередь из желающих сдать кровь.
Доноры заполняли документы, проходили проверку у врача и сдавали кровь из пальца. Те, кто получал допуск, могли подкрепиться сладким чаем с печеньем. Всего на сдачу крови прибыли около 20 сотрудников, но только 17 получили разрешение врача и сдали биоматериал.
Донорские акции в УФССП проводятся регулярно — четыре раза в год. Судебные приставы из других городов региона тоже сдают кровь по месту жительства.