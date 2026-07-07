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Калининградские приставы сдали кровь: 17 сотрудников стали донорами

Сотрудники УФССП России по Калининградской области приняли участие в донорской акции. В административном здании управления выстроилась очередь из желающих сдать кровь. Доноры заполняли документы, проходили проверку у врача и сдавали кровь из пальца. Те, кто получал допуск, могли подкрепиться сладким чаем с печеньем. Всего на сдачу крови прибыли около 20…

Источник: Янтарный край

Сотрудники УФССП России по Калининградской области приняли участие в донорской акции. В административном здании управления выстроилась очередь из желающих сдать кровь.

Доноры заполняли документы, проходили проверку у врача и сдавали кровь из пальца. Те, кто получал допуск, могли подкрепиться сладким чаем с печеньем. Всего на сдачу крови прибыли около 20 сотрудников, но только 17 получили разрешение врача и сдали биоматериал.

Донорские акции в УФССП проводятся регулярно — четыре раза в год. Судебные приставы из других городов региона тоже сдают кровь по месту жительства.