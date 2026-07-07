Рособрнадзор объявил предостережение БФУ имени Канта

Восьми российским вузам и научным организациям в понедельник, 6 июля, было объявлено предостережение со стороны Рособрнадзора. Как сообщает сайт ведомства, в этот список попал и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
В университете «Новому Калининграду» сообщили, что объявление предостережения федеральной службой по надзору в сфере образования и науки является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых при осуществлении госконтроля.
Подобные мероприятия, как уточнили в БФУ, «направлены на стимулирование образовательных организаций добросовестно выполнять обязательные требования современного законодательства Российской Федерации и снижение риска нарушения прав граждан Российской Федерации на получение качественного образования».
«Несмотря на объявление предостережения, университет остается в категории низкого риска, — пояснили по ситуации в пресс-службе университета. — Замечания носят технический характер. Со своей стороны БФУ им. И. Канта уже провел работу по устранению выявленного нарушения в целях сохранения уровня и качества образования. Предостережение для БФУ им. И. Канта связано с тем, что в подразделе “Документы” раздела “Сведения об образовательной организации” официального сайта БФУ им. И. Канта не содержались Правила приема на основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. При этом в разделе для абитуриентов этот документ был размещен. В настоящее время замечание устранено — все документы опубликованы в необходимом разделе».