Рособрнадзор объявил предостережение БФУ имени Канта

«Несмотря на объявление предостережения, университет остается в категории низкого риска, — пояснили по ситуации в пресс-службе университета. — Замечания носят технический характер. Со своей стороны БФУ им. И. Канта уже провел работу по устранению выявленного нарушения в целях сохранения уровня и качества образования. Предостережение для БФУ им. И. Канта связано с тем, что в подразделе “Документы” раздела “Сведения об образовательной организации” официального сайта БФУ им. И. Канта не содержались Правила приема на основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. При этом в разделе для абитуриентов этот документ был размещен. В настоящее время замечание устранено — все документы опубликованы в необходимом разделе».