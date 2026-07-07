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Прокуратура через суд вернула властям территорию базы отдыха в Ростове

Суд в Ростове вынес решение по спору относительно земли на территории базы отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск региональной прокуратуры относительно участка и зданий базы отдыха. Информация указана в электронной картотеке дел.

Иск поступил в суд еще осенью 2025 года, но окончательное решение вынесли в начале июля 2026 года.

Прокуратура действовала в интересах городской администрации и требовала признать недействительным договор о продаже участка площадью 12,1 тысячи квадратных метров на Левобережной, 153. До этого ответчик — общество с ограниченной ответственностью — выкупил землю за 7,2 млн рублей.

Позже, уже в ходе судебных слушаний, стало известно, что пять из шести зданий на участке новый собственник не использовал. Объекты находились «в заброшенном, ветхом состоянии», и это доказали с помощью фотоматериалов.

Суд постановил признать недействительным договор купли-продажи участка земли между департаментом имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и обществом с ограниченной ответственностью. Право собственности аннулировали. От властей потребовали вернуть 7,2 млн рублей.

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